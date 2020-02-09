Шовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о предстоящих изменениях в деятельности Кабинета министров.

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в эфире ICTV.

По словам Гончарука, он предложил кандидатуру Шовковского на должность министра молодежи и спорта, но серьезно эту идею в правительстве еще не обсуждали.

Кроме того, премьер сообщил, что Кабмин хочет усилить свой экономический блок.

"Точно в правительстве нужен человек, который будет координировать блок экономики, энергетики и инфраструктуры", - отметил Гончарук, добавив, что это может быть новый вице-премьер.

Также, по его словам, планируется усилить социальный блок, поскольку в Украине более 10 млн человек живут за чертой бедности.

Среди других новаций - правительство решило разделить Министерство ветеранов и оккупированных территорий.

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При этом премьер опроверг утверждения, что собеседования с кандидатами на должности в Кабмин проходят в Офисе президента.

"Они проходят в правительстве", - добавил Гончарук.

Премьер также вспомнил, что было много фейков о том, что якобы министры получают по 200-400 тыс. зарплаты.

"Это не соответствует действительности, но правда, что у нас был бардак в премиях и зарплатах. Поэтому мы приняли решение, что зарплата чиновника будет от 3 до 5 средних зарплат, а уровень всех этих надбавок может быть ограничен лишь размером одного оклада. То есть в реальных деньгах это будет от 30 тыс. до 50 тыс. грн", - отметил Гончарук.

Ранее УНИАН сообщал, что Офис президента главным кандидатом на пост руководителя Министерства временно оккупированных территорий видит представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова.