"Пусть квалифицируют как каннибализм": Зверобой пообещала "выесть мозг Зеленскому"

Ранее суд избрал для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), которая подозревается в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что "выест ему мозг".

Как сообщает "Цензор.НЕТ", об этом она сказала после избрания судом меры пресечения для нее. Решение Печерского суда о личном обязательстве она считает предвзятым.

"Я присутствовала на всех судах, которые проходят... Вся страна, по делу Шеремета, как минимум, сделала свои выводы: мы понимаем, что попали в тоталитарное государство, правоохранители - это наемники системы и система закрывает без доказательств. Когда мы готовились сегодня к суду, мы исходили из этого... Я принимаю этот бой и если меня боится лично Зеленский Владимир Александрович и считает, что меня можно посадить за предупреждение, ... я выем ему мозг. Пусть это тоже как-то квалифицируют - может как каннибализм", - заявила Зверобой в зале суда после окончания заседания.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2019 года народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни главы государства.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

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"Там неожиданно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.

26 декабря Генеральная прокуратура вернула в ГБР сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента для устранения недостатков. 6 февраля Зверобой вручили уведомление о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.