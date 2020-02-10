Плохой самурай Гончарук

Начало 2020 года прошло под знаком постоянных скандалов вокруг премьера Алексея Гончарука и его кабинета министров. Началось с того, что в YouTube «слили» запись «чаепития» чиновников НБУ, министров и премьера, на которых они рассуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому, который, по их мнению, не разбирается в экономике, что ревальвация гривны - это хорошо и записать укрепление валюты в свои успехи.

Большинство обозревателей основной акцент делали на: кто кого и кем называет. Хотя в этой истории не это главное. Главное - участники встречи признаются друг другу, что абсолютно не понимают, что происходит с экономикой Украины и их мысли заняты только одним: какое бы правдоподобное объяснение придумать происходящему, что бы за это никто не отшлепал.

Мальчики в лице Гончарука и части его кабинета получили колоду, полную козырей, как им кажется, и играются. А всплывающие проблемы надеются заболтать и, приукрасив ярким бантиком, замылить в привычном для них стиле

Если бы это была только единственная проблема, то возможно и не стоило бы на это обращать внимание. Но, к сожалению, эта запись более чем доступно и ясно объясняет все нынешние внутриукраинские процессы: повышение коммунальных тарифов на фоне бодрых заявлений, непонятные кадровые назначения с повторяющимися конкурсами по несколько раз, бесконечными сменами структуры Кабмина туда и обратно, провалами в доходах государственного бюджета, скандальными премиями топ-чиновников и много чего другого.

Просто мальчики в лице Гончарука и части его кабинета получили колоду, полную козырей, как им кажется, и играются. А всплывающие проблемы надеются заболтать и, приукрасив ярким бантиком, замылить в привычном для них стиле: возгласами «ми круті» к депутатскому корпусу, который на это все смотрит в ошеломительном недоумении, нереализуемыми инициативами вроде кредита под 5-9 %, и шедевром - заявление об отставке Президенту. Зеленский «отставку» прогнозируемо не принял. Дал Гончаруку еще один шанс, объяснил, что тот глубоко в …экономике и сравнил с автомобилем, у которого пробег еще позволяет ездить. Боюсь правда, что ТО этого автомобиля достаточно дорогое для нашей страны и как долго мы сможем себе ещё позволить любоваться таким автомобилем без значительных затрат – это тоже вопрос открытый.

Гончарук рассматривался Президентом как эксперт, человек с новыми идеями, который может вдохнуть в «старые меха» украинской бюрократии свежий воздух. Визионер. Гончарук именно так себя красиво и «продал» Зеленскому

Давайте, взглянем на проблему с самого начала. Возьмем, к примеру, трудовой путь Гончарука. До того, как он волею счастливого случая возглавил правительство, у него, в принципе, не было опыта управления большими системными организациями. Да и успехов особых тоже, несмотря на все попытки. В 2008 он взялся за решение проблем обманутых застройщиком инвесторов «Элита-Центр». Не получилось. Был советником вице-премьера Степана Кубива из Кабмина Владимира Гройсмана до последнего дня, но ничего особого ему не насоветовал и не помог. Возглавил, созданный экс-министром экономики Айварасом Абромавичюсом на гранты «Офис эффективного регулирования» BRDO, но с внедрением разработанных «реформ» тоже как-то не сложилось.

И вот ему выпадает, по сути, шанс всей его жизни показать себя во всей красе и войти в историю Украины, в первую очередь, как успешный менеджер, который смог изменить все. И этот шанс ему подарил Зеленский. Перед своим назначением, Гончарук рассматривался Президентом как эксперт, человек с новыми идеями, который может вдохнуть в «старые меха» украинской бюрократии свежий воздух. Визионер. Гончарук именно так себя красиво и «продал» Зеленскому. И вот, перед человеком стоит задача ускорить рост экономики и не подвести Президента. Естественно, Гончарук мог на этом заработать себе медальки и дивиденды, связанные с самореализацией. Что же он сделал?

Вместо того, чтобы обеспечить себе постоянное место в анналах истории, он решил, как и раньше до этого, просто закрепиться на хорошей должности. То есть цель – не результат, цель – различными PR-ходами и красивыми презентациями (что и подтвердили записи на YouTube), просто держаться зубами за премьерское кресло. Уже этим он поставил Зеленского в неловкое положение. И, начав «тонуть», попытался потянуть за собой Президента. Устроил «концерт» с подачей заявление об отставке не по процедуре, начал шантаж, что без него Украине никто денег не даст, на «голубом глазу» заявил инвесторам в Давосе, что у него прекрасные отношения с Президентом, а информация об отставке – это слухи и манипуляции.

Премьер сознательно, стараясь спасти себя «топит» президентский рейтинг. Более того Гончарук довёл ситуацию до полного абсурда - обыска СБУ журналистов 1+1. Напомню - недавно телеканал ABC выложил запись видео Трампа с Парнасом. Но ни одна из 16 спецслужб США на телеканал ABC с обысками не пришла. Они вообще туда не пришли и даже не собирались.

В политике мне нравятся приверженцы японских традиций самураев: верность слову и пути, который выбрал. Когда воин подводит своего сюзерена, он делает сэппуку. Гончарук же, к сожалению, оказался совсем не самураем

Вот такой вот у нас «визионер», кстати, очень похожий на Михаила Бно-Айрияна (губернатор Киевской области, «просидевший» в должности немного более трёх месяцев) И я считаю, что чем быстрее мы от таких «экспертов», для которых главная визия – это не будущее Украины, а собственные карьерные устремления, избавимся, тем лучше для страны. Если, для них репутация не важна, то Зеленский, думаю, своей дорожит. Да и репутацией Украины в целом тоже.

В политике мне нравятся приверженцы японских традиций самураев: верность слову и пути, который выбрал. Когда воин подводит своего сюзерена, он делает сэппуку. Гончарук же, к сожалению, оказался совсем не самураем. Нет, я не призываю премьера сделать себе харакири, но в отставку он должен был подать по-настоящему, а не «понарошку».

Теперь место Гончарука в истории Украины – это пустой короткий абзац. Самурай, который допустил ошибку и понес за это наказание добровольно, имеет право на упоминание и достоин уважения. Самурай, который облажался и после этого наплевал на достоинство и цель, которой он служит, не достоин никакого упоминания, и должен вернуться туда, откуда пришел. В никуда. Теперь он ронин.

По-моему, кресло премьера должен занять практик, умеющий создавать большие организации и успешно ими управлять. Он не должен быть ни политиком, ни визионером. На ближайшие год-два стране нужна «рабочая лошадка», чтобы довести показатели экономики до тех, которые озвучил Гончарук в самом начале своего срока, то есть свыше 5% роста ВВП в год.

Олег Дунда