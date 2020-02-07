Депутаты заблокировали трибуну и требовали Гончарука (фото)

Депутаты требовали от Гончарука ответить на поставленные вопросы.

Группа депутатов заблокировала трибуну Рады 7 февраля после выступления премьер-министра Алексея Гончарука.

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Премьер выступил в парламенте на так называемом «часе вопросов к правительству» и упомянул, в частности, о двух платежках за коммунальные услуги. После этого сразу несколько депутатов решило поставить вопрос Гончаруку, но спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о завершении «часа вопросов к правительству».

«Уважаемые коллеги, если на то пошло, то час для правительства не предусматривает вопросов к премьер-министру», – ответил Разумков.

Вскоре Гончарук согласился ответить на вопросы, но спикер Рады предупредил, что в следующий раз этого не будет, поскольку Регламент не предусматривает.

6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время которых Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие нардепы блокировали работу Рады.