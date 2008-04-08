Черновецкий: незаконные застройщики прячутся за мандатами БЮТ

Сегодня Киевский городской председатель Леонид Черновецкий провел рабочую поездку на место прежнего незаконного строительства на Пейзажной аллее, где принял участие в благоустройстве территории.

«Сегодня поставлена точка в незаконной застройке на Пейзажной аллее. И в сейчас представители Блока Леонида Черновецкого, в частности и я, начали благоустройство этой территории», - заявил Киевский городской председатель.

Он отметил, что работа по запрещению незаконных застроек, разрешения на которые выдавала прежняя власть, ведется последовательно, для чего создан специальный реестр.

«Мы тщательным образом подходим к проверке разрешений на строительство. Депутатами Блока Леонида Черновецкого создан специальный реестр незаконных застроек. Больше 30 уже были закрыты за последние два года. В списке – еще 24 застройки, у которых нет разрешений и которые мы закроем в ближайшее время», – заявил Леонид Черновецкий.

Киевский городской председатель отметил, что за каждым незаконным застройщиком стоят или высшие партийные руководители, или спонсоры политических партий и движений, стремящихся попасть в Киевсовет.

«Практически все незаконные застройщики из этого реестра прячутся за депутатскими мандатами от БЮТ или ищут прикрытия в Блоке Кличко. Но все тайное становится явным.

Блок Леонида Черновецкого – единственная политическая сила, которая не имеет и не ищет никакого «прикрытия» в Верховной Раде или Кабмине. У нас один приоритет – работать на благополучие киевлян», - заявил Леонид Черновецкий.

Мэр Киева подчеркнул, что, кроме ликвидации незаконных застроек, Блок Леонида Черновецкого намерен на этих территориях строить детские и спортивные площадки или провести озеленение.

«На каждом месте, где закрыли незаконную застройку, мы будем разбивать сквер, детскую или спортивную площадку для жителей столицы и будущего поколения киевлян. Это наша принципиальная позиция», – заявил Леонид Черновецкий.