Лидер партии "Республиканская платформа" считает федерализацию неприемлемой для Украины

Он напомнил, что учредители «Украинской республиканской партии» (первое название политической силы – ред.) были именно теми, кто в свое время, в начале 90-х, настояли и добивались того, чтобы Украина была унитарным».

«Были настроены против любого федеративного устройства, который уже тогда нам навязывали извне. Прошло 25 лет, и актуальность этого вопроса никуда не исчезла, а приобрела новый смысл: нам снова пытаются навязать федерализм, отдельный статус для определенных регионов с целью снова нарушить независимость Украины», - отметил Смук. При этом он подчеркнул, что «мы, республиканцы, будем сегодня делать все для того, чтобы этот сценарий, в котором, к большому сожалению, заинтересованы крупнейшие геополитические игроки, не состоялся».

В комментарии журналистам Смук подчеркнул, что партия будет принимать активное участие в местных выборах, которые состоятся в октябре 2015 года. «Будем участвовать во всех регионах, где есть сильные ячейки», - отметил он. По его словам, в первую очередь, речь идет о Киеве: «планируем принять участие как в выборах в городской совет, так и выборах городского головы». Он также добавил, что партия активизирует работу в областных центрах Западной и Центральной Украины.

Почетный гость съезда, бывший председатель партии Павел Жебривский сообщил, что сегодня «к республиканцам присоединилась когорта знаковых личностей, общественных деятелей: Тарас Стецькив, Александр Палий, Виктор Жердицкий, Андрей Максимец», вошедшие в руководящие органы партии.

Народный депутат Украины предыдущих пяти созывов, член Центрального провода партии Тарас Стецькив, выступая на съезде, отметил, что «украинцы наблюдают парадоксальную ситуацию», когда народ «показал впечатляющую способность без какого-либо лидерства самоорганизоваться как во время Майдана, так и на фронте», но в то же время в политической жизни «происходит прямо противоположный процесс - все партии, которые были идеологическими, проиграли, а выиграли фейки, выиграли проекты, которые за большие деньги заработали доступ к телевизорам».

Во время съезда заместитель председателя партии Виктор Андрусив представил идеологическую платформу партии - Доктрину национальных интересов, программу последовательного коренного реформирования страны. В ней отмечается, что «миссия Украины - стать опорой международного союза сдерживания России и свергнуть российский империализм». Также отмечается, что в случае широкомасштабного наступления врага должен быть не только решительный отпор Вооруженных сил Украины, но и «сопротивление граждан на каждом клочке родной земли». В доктрине сказано, что «наш интерес №1» - это восстановление территориальной целостности и суверенитета. «Весь мир и Россия должны понимать, что прекращение конфликта не состоится без возвращения захваченных территорий», - говорится в документе.

Напомним, 30 апреля 1990 года состоялся учредительный съезд, инициированный представителями Украинского Хельсинского союза, где было решено создать первую политическую силу в Украине – СРП, теперь партия имеет название «Республиканская платформа».