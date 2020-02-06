Фракция «Слуга народа» поддерживает законопроект о рынке земли - депутат

По словам Потураева, на сегодняшнем заседании фракции «Слуга народа» с президентом обсуждались актуальные вопросы.

Фракция «Слуга народа» поддерживает голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, отвечая на вопрос, о чем на заседании их фракции было договорено с президентом.

«Мы не договариваемся с президентом, мы обсуждаем с президентом актуальные вопросы. Еще раз прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала голосование за этот важнейший для нашей страны закон», - отметил он.

Отвечая на вопрос, будет ли к законопроекту 9 важнейших поправок и как будет проходить голосование, парламентарий отметил, что с этим будут определяться в сессионном зале.

Также на вопрос, будет ли сегодня парламент работать до ночи, Потураев заметил, что это зависит от того, «насколько конструктивно будет настроена оппозиция».

Потураев добавил, что сегодня на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского обсуждались законопроект о рынке земли и вопросы незаконного прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука.

"Говорили о главном - закон, который надо принимать наконец, это закон об аграрной реформе, закон о земле. Об этом и была большая часть разговора", - сказал депутат.

Также, по словам Потураева, обсуждалось расследование дела о незаконном прослушивании в кабинете премьер-министра.