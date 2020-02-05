"Никакой воды до деоккупации": у Зеленского прокомментировали "очередные спекуляции в СМИ" по Крыму

Представитель президента Украины в АР Крым прокомментировал информацию в СМИ.

Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич прокомментировал «спекуляции относительно возможного возобновления водоснабжения в Крыму».

На своей странице в Facebook он написал что «эта информация не соответствует действительности».

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«В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения Крыма и связанного с этим «визита комиссии из Киева», отметим, что эта информация не соответствует действительности», – отметил Кориневич.

Он анонсировал, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными со временно оккупированными территориями АР Крым и г. Севастополь.

«В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ «Каланчак» и логично во время этого визита также посетить дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода по каналу пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией возле админграницы со временно оккупированной АР Крым. Тем, кто спекулирует на каждом шагу, стоит, наконец, начать заниматься делами и перестать везде искать зраду», – подчеркнул Кориневич.