Севастополю оставят особый статус до деоккупации – представитель президента

Впрочем, власть остается на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специального статуса.

Особый статус Севастополя сохранится в Конституции до деоккупации Крыма.

Об этом сообщил в Facebook представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

«Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специального статуса. Но пока АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными территориями и оба упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь в качестве отдельной административно-территориальной единицы в Конституции Украины», - пояснил он.

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По словам представителя президента, в доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти город Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины.

«Соответствующая правка была внесена по обращению постоянного представителя Президента Украины в АР Крым, которое было направлено Комиссии по вопросам правовой реформы от главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) № 2598.

В изменениях, среди прочего, предлагалось отменить особый статус города Севастополь, отдельной единицей оставить только Крым, а город сделать его полноценной составляющей.