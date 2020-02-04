Верховная Рада должна принять закон о Кодексе этики депутата - Разумков

Этот закон будет внесен в План законодательной инициативы, по которому парламент будет работать в следующем году.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что парламент должен принять закон о Кодексе этики депутата.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос о возможности законодательного закрепления Кодекса добропорядочности народного депутата.

Спикер напомнил, что планируется, чтобы парламент работал согласно Плану законодательной инициативы, который сейчас разрабатывается.

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"В ближайшее время мы увидим тот план или несколько составляющих этого плана, по которому будет работать Верховная Рада 9-го созыва в следующем году. Один из законопроектов, которые будут внесены в этот план, - это и так называемый Кодекс этики, Кодекс чести народного депутата Украины", - сообщил председатель ВР.

Он добавил, что большинство позиций, которые будут закреплены в кодексе, "логичны и понятны любому гражданину нашей страны, но иногда не всегда понятны народному депутату Украины".

"Для того, чтобы это было для всех очевидно, примем еще такой закон", - констатировал Разумков.