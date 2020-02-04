Не собакой единой: скандальный "слуга" ранее высказался о патриотических фильмах (видео)

Брагар заявил, что «нужно очень интенсивно работать» над эффективностью Госкино и пересмотреть расходы государства на производство фильмов.

Депутат «Слуги народа» Евгений Брагар, который предлагал пенсионерке расплатиться собакой за коммуналку, ранее высказался о финансировании Госкино и патриотических фильмах.

Видео из сентябрьского интервью телеканала «Рада» на днях появилось на Youtube.

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Брагар, в частности, заявил, что «нужно очень интенсивно работать» над эффективностью Госкино и пересмотреть расходы государства на производство фильмов.

Брагар утверждал, что деньги надо выделять тем лентам, «которые в перспективе могут окупиться», поскольку «киноиндустрия – обычный бизнес, в котором нельзя дотировать все, что не приносит прибыль».

Патриотические фильмы, считает нардеп, прибыли не приносят.

«Я давал бы именно тем жанрам деньги, которые в перспективе могут окупиться. Большинство украинцев не ходят в кинотеатры на патриотические фильмы. И если снимать такие ленты, то не 5 лент в год, а одну... А сконцентрироваться на тех жанрах, которым действительно необходимо государственное финансирование», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось оживленное обсуждение. Много людей раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. Впоследствии Брагар за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам, "не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других".