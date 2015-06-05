Порошенко заявляет, что в ООН изучат возможности использования миротворцев на Донбассе
Порошенко пообещал вместе с правительством, МИД делать все возможное для ускорения этого решения.
Офис поддержки ООН изучит возможности использования миротворцев Совбеза ООН на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции.
Он напомнил, что недавно Киев посетил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
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«Мы также договорились, что будет сделан первый шаг, и будет открыт в Украине, и мы сейчас работаем, чтобы ускорить этот процесс, так называемый офис поддержки ООН, это первый передовой отряд, который изучит возможности использования миротворцев Совбеза ООН», - сказал президент.
Порошенко пообещал вместе с правительством, МИД делать все возможное для ускорения этого решения.
Справка УНИАН. 18 февраля СНБО Украины принял решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.
По мнению Порошенко, лучшим форматом для Украины будет базирование полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.
Впоследствии Киев передал Брюсселю обращение к Совету Европейского Союза с просьбой рассмотреть возможность развертывания международной миссии по поддержанию мира и стабильности на Донбассе.
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21 апреля генсек ООН во время телефонного разговора с президентом Украины Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от решения Совета безопасности ООН.
8 мая во время переговоров с генсеком ООН Пан Ги Муном Порошенко договорился об открытии в Украине офиса организации по координации действий с ОБСЕ, что также будет способствовать имплементации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.