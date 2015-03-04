Среди миротворцев на Донбассе не должно быть представителей стран, вовлеченных в конфликт - Бридлав

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал журналистам командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

«Если бы я как военный давал совет, наиболее важно не использовать силы государств, которые вовлечены в противостояние, для поддержания мира. Мы должны гарантировать, что эти страны не будут частью миротворческой миссии», - сказал американский генерал.

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Бридлав считает, что Евросоюз или ООН имеют достаточно возможностей и средств направить войска в этот регион, если в этом будет необходимость».

«Мы поддерживаем дипломатическое и политическое решение в Украине, мы убеждены, что это решение должно базироваться на Минских договоренностях», - подчеркнул генерал.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики заявляют, что миротворцы в Украине будут угрожать миру.