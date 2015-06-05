Фрегат "Гетьман Сагайдачный" отработал взаимодействие с эсминцем ВМС США

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир. "1-2 июня в Черном море фрегат "Гетьман Сагайдачный" и эсминец ВМС США Ross провели совместные тренировки. Цель таких учений заключалась в отработке взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышении операционной совместимости кораблей", - отметила она.

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"В ходе тренировок, в частности, проведены мероприятия по тактическому маневрированию, противовоздушной обороне, а также противолодочной обороне", - добавила Виктория Кушнир.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. 1 июня ракетный эсминец типа "Арли-Бьерк" USS Ross (DDG 71) начал двухдневные учения с украинским фрегатом Военно-морских сил "Гетьман Сагайдачный".