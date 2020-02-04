Нардепа, который посоветовал пенсионерке продать собаку для уплаты коммуналки, предлагают лишить мандата

Автор петиции написал, что нардепу не место в Верховной Раде.

Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который дал пенсионерке совет продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, предлагают лишить мандата.

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Об этом говорится в тексте петиции, обнародованной на сайте президента.

Автор петиции написал, что нардепу не место в Верховной Раде.

"Евгению Брагарю не место в Верховной Раде", – говорится в описании к петиции.

Петиция была обнародована сегодня и по состоянию на 11:25 собрала уже 235 подписей. Чтобы документ был рассмотрен, нужно собрать 25000 голосов в течение 90 дней.

Как сообщал УНИАН, Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сети разгорелось оживленное обсуждение. Много людей раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. Впоследствии Брагар за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам, "не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других".