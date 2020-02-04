Нардепа, который посоветовал пенсионерке продать собаку для уплаты коммуналки, предлагают лишить мандата
Народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который дал пенсионерке совет продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, предлагают лишить мандата.
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Об этом говорится в тексте петиции, обнародованной на сайте президента.
Автор петиции написал, что нардепу не место в Верховной Раде.
"Евгению Брагарю не место в Верховной Раде", – говорится в описании к петиции.
Петиция была обнародована сегодня и по состоянию на 11:25 собрала уже 235 подписей. Чтобы документ был рассмотрен, нужно собрать 25000 голосов в течение 90 дней.
Как сообщал УНИАН, Брагар в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сети разгорелось оживленное обсуждение. Много людей раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. Впоследствии Брагар за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам, "не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других".