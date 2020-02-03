Законопроект о децентрализации в ближайшее время на рассмотрении не появится - Корниенко

Подготовить текст законопроекта планируется ориентировочно на конец февраля.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявляет, что законопроект о децентрализации в ближайшее время на рассмотрении не появится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, может ли законопроект о децентрализации появиться в ближайшее время на рассмотрении парламента.

"В ближайшее время он не появится", - сказал Корниенко.

На уточнение, может ли речь идти о текущей пленарной неделе, депутат сказал: "Нет, эта неделя - точно нет. Два-три недели сейчас будут консультации и обсуждения. То есть, ориентировочно, мы планируем на конец февраля выйти с готовым текстом".

Представитель правящей фракции отметил, что в обсуждении должны принять участие несколько тысяч человек.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (№2598).

15 января Верховная Рада не рассмотрела вопрос об отправке в Конституционный суд для получения заключения проект изменений в Основной закон по децентрализации власти, хотя данный законопроект был первым в повестке дня.

Когда должно было начаться рассмотрение документа, спикер Дмитрий Разумков объявил, что в сессионном зале нет докладчика по данному вопросу - представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского. Впоследствии он присутствовал в сессионном зале, но депутаты не вернулись к рассмотрению этого вопроса.

16 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, чтозаконопроект снят с рассмотрения для доработки. По его словам, необходимо согласовать положения законопроекта, чтобы в дальнейшем его поддержали 300 народных депутатов. Арахамия уточнил, что депутаты имеют много замечаний относительно предусмотренных проектом закона полномочий префекта.

17 января председатель Верховной Рады Разумков объявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации, созданный с широким привлечением различных слоев общества и экспертной среды.