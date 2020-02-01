3 февраля Украину посетит президент Турции
11:45, 01 февраля 2020Политика
71 0
В Киеве состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один. Также под председательством президентов состоится заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
REUTERS
В понедельник, 3 февраля, Украину посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Читайте такжеПосол Турции рассказал, как крымские "депутаты" могли попасть к Эрдогану
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Эрдогана.
Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.
По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Главы государств также примут участие в работе украинско-турецкого бизнес-форума.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter