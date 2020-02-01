3 февраля Украину посетит президент Турции

В Киеве состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один. Также под председательством президентов состоится заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

В понедельник, 3 февраля, Украину посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте такжеПосол Турции рассказал, как крымские "депутаты" могли попасть к Эрдогану Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Эрдогана. Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств также примут участие в работе украинско-турецкого бизнес-форума.

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