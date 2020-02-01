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3 февраля Украину посетит президент Турции

11:45, 01 февраля 2020
Политика
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REUTERS

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Эрдогана.

Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в работе украинско-турецкого бизнес-форума.

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