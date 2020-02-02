Washington Post: после встречи Джулиани с Ермаком в Мадриде Зеленский передумал увольнять Кличко

Во время этой закрытой встречи личный адвокат Трампа призвал советника президента Украины оставить Кличко на должности.

В августе прошлого года в одном из отелей в Мадриде личный адвокат президента США Рудольф Джулиани встречался с советником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Во время этой встречи обсуждался вопрос пребывания мэра Киева Владимира Кличко на должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте такжеИсточники NYT в окружении Кличко рассказали, как он после встречи с Джулиани хвастался, что остается в креслеОб этом говорится в статье Washington Post (полный перевод статьи читайте по ссылке).

Отмечается, что на тот момент Кличко, которому Джулиани оказывал консультационные услуги, был на грани увольнения, что значительно бы ограничило его власть. По словам Льва Парнаса, бывшего помощника Джулиани, во время закрытой встречи в Мадриде Джулиани призвал советника Зеленского оставить Кличко на должности.

В итоге Зеленский решил не увольнять Кличко, и почти полгода спустя он все еще занимает свою должность.

В Мадриде советник Зеленского, Андрей Ермак, подтвердил в своем заявлении, что он и Джулиани обсуждали Кличко, но отрицал, что личный адвокат Трампа оказывал какое-либо давление от имени Кличко. Ермак сообщил, что Джулиани сказал ему, что не пытается оказать на него никакого влияния.

Ранее УНИАН сообщал, что журналисты New York Times подробно описали, как Джулиани летом «спасал» Кличко от увольнения.