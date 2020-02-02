Журналисты New York Times подробно описали, как Джулиани летом "спасал" Кличко от увольнения

В New York Times вышла редакционная статья о вмешательстве адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА летом 2019 года.

В августе прошлого года Виталий Кличко, находясь в шаге от увольнения с должности главы КГГА, летал в Нью-Йорк на встречу с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. После этого Джулиани провел в Мадриде встречу с помощником президента Украины Андреем Ермаком, в ходе которой адвокат президента Трампа попросил оставить Кличко на должности главы КГГА. После этого Кличко, вопреки прогнозам в политических и экспертных кругах, так и не был уволен.

Об этом говорится в статье New York Times (полный перевод статьи читайте по ссылке).

В интервью The New York Times Джулиани признал, что обсуждал позицию Кличко на встрече со старшим помощником Зеленского, Андреем Ермаком, в Мадриде 2 августа. Встреча состоялась в то время, когда новый президент Украины надеялся заручиться поддержкой со стороны Соединенных Штатов, самого влиятельного союзника своей страны, в конфликте против России и наладить отношения с Трампом, говорится в статье.

Джулиани сказал, что он дал понять, что это было его личное мнение касательно Кличко, а не мнение администрации. «Я высказал свое личное мнение, а не мнение правительства, основываясь на наших личных отношениях», — сказал он.

Ермак также признал, что оба обсуждали будущее Кличко, отмечается в статье. Он говорит, что ответил Джулиани, якобы давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой киевлян.

«Учитывая сложный и непрозрачный характер украинской политики, неясно, было ли вмешательство Джулиани решающей силой, позволяющей мэру сохранить свою должность. Но понятно, что попытка была», - говорится в статье.

New York Times приводит хронологию событий. 30 июля Андреем Богданом была созвана пресс-конференция, на которой он обвинил Кличко в том, что в Киеве процветает коррупция.

На следующий день Кличко разместил в Facebook фотографии своей встречи с Джулиани, его «старым другом и одним из самых авторитетных мэров в мире».

По словам нескольких человек, которые слышали заявления Кличко на рабочих встречах и говорили на условиях анонимности, вернувшись в Киев, Кличко сообщил, что его американские союзники помогут ему сохранить должность.

Два дня спустя Джулиани говорил о Кличко с Ермаком в Мадриде. 4 сентября Офис Зеленского утвердил отставку Кличко с поста главы КГГА. Но 6 сентября Джулиани заявил в Twitter: «Ограничение полномочий мэра Киева Кличко было очень плохим сигналом, особенно на основании совета от президентского помощника в Украине с репутацией 'решалы'. В США этим бывшим чемпионом [по боксу Кличко] очень восхищаются и уважают его».

Твит появился, когда Зеленский пытался стабилизировать свои отношения с Трампом, узнав, что американская военная помощь Киеву была приостановлена ​​по необъяснимым причинам, подчеркивают авторы статьи.

«Последним шагом, необходимым для придания увольнению официального статуса, была подпись Зеленского на увольнение — казалось, это была формальность, поскольку именно Зеленский пытался формализовать это увольнение. Но документ так и не был подписан», - говорится в статье.