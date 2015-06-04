Для усиления санкций Украина должна предоставить неопровержимые доказательства участия РФ в конфликте - депутат ЕП

Об этом Бален заявил в Брюсселе журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я - против отмены санкций, потому что для этого нет никаких оснований. Мы должны доказать то, что очевидно, что россияне присутствуют в Украине, и когда у нас будет больше доказательств, я прогнозирую новые санкции. Возможно, Россия даже не сможет больше находиться в составе платежной системы SWIFT, что действительно нанесет по ней удар. Россия должна покинуть Украину, включая Крым, и потом мы будем говорить", - заявил он.

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По словам депутата европарламента, доказательства присутствия российских войск в Украине необходимы, чтобы опровергнуть слова президента России Владимира Путина о том, что на востоке Украины нет российских военных, а есть добровольцы.

"Поэтому мы должны установить, что это - российские войска, или, как минимум, русские из РФ. И чем лучше мы это сделаем, тем больше мы сможем сказать, что вы нарушаете Минские договоренности, хотя, я думаю, что это плохие договоренности. Чем больше доказательств у нас будет, тем лучше продвигаться с последующими санкциями против России", - убежден Бален.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецка и Луганска "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий в 2014 году США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Лидеры ЕС на нынешнем весеннем саммите привязали вопрос продления секторальных санкций против РФ, с выполнением Минских договоренностей. Это позволило говорить о том, что санкции не ослабят по крайней мере до конца 2015 года.

Пока что ЕС намерен принять решение о продлении санкций до конца января 2015 года на саммите 25-26 июня. Эта дата не является окончательной, и государства-члены имеют время для оценки выполнения Минских соглашений.

В июле ЕС также намерен продлить визовые и финансовые санкции против отдельных русских и украинских террористов. Срок этих мер истекает в сентябре, и эти санкции также могут продлить до конца января.

Кроме того, также в июле ЕС может продлить на год санкции против самопровозглашенной крымской власти и российских фирм, которые там работают.

3 июня пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ряд европейских чиновников и дипломатов написал, что в течение ближайших недель ЕС может продлить широкие экономические санкции против России и россиян до конца января следующего года.