Для усиления санкций Украина должна предоставить неопровержимые доказательства участия РФ в конфликте - депутат ЕП

18:54, 04 июня 2015
Политика
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Лидер либералов в Европейском парламенте Ганс ван Бален считает, что Украина должна предоставить неопровержимые доказательства присутствия россиян на своей территории, чтобы ЕС имел основания для ужесточения санкций против РФ.

REUTERS

Об этом Бален заявил в Брюсселе журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я - против отмены санкций, потому что для этого нет никаких оснований. Мы должны доказать то, что очевидно, что россияне присутствуют в Украине, и когда у нас будет больше доказательств, я прогнозирую новые санкции. Возможно, Россия даже не сможет больше находиться в составе платежной системы SWIFT, что действительно нанесет по ней удар. Россия должна покинуть Украину, включая Крым, и потом мы будем говорить", - заявил он.

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По словам депутата европарламента, доказательства присутствия российских войск в Украине необходимы, чтобы опровергнуть слова президента России Владимира Путина о том, что на востоке Украины нет российских военных, а есть добровольцы.

"Поэтому мы должны установить, что это - российские войска, или, как минимум, русские из РФ. И чем лучше мы это сделаем, тем больше мы сможем сказать, что вы нарушаете Минские договоренности, хотя, я думаю, что это плохие договоренности. Чем больше доказательств у нас будет, тем лучше продвигаться с последующими санкциями против России", - убежден Бален.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецка и Луганска "народные республики". РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий в 2014 году США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Лидеры ЕС на нынешнем весеннем саммите привязали вопрос продления секторальных санкций против РФ, с выполнением Минских договоренностей. Это позволило говорить о том, что санкции не ослабят по крайней мере до конца 2015 года.

Пока что ЕС намерен принять решение о продлении санкций до конца января 2015 года на саммите 25-26 июня. Эта дата не является окончательной, и государства-члены имеют время для оценки выполнения Минских соглашений.

В июле ЕС также намерен продлить визовые и финансовые санкции против отдельных русских и украинских террористов. Срок этих мер истекает в сентябре, и эти санкции также могут продлить до конца января.

Кроме того, также в июле ЕС может продлить на год санкции против самопровозглашенной крымской власти и российских фирм, которые там работают.

3 июня пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ряд европейских чиновников и дипломатов написал, что в течение ближайших недель ЕС может продлить широкие экономические санкции против России и россиян до конца января следующего года.

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