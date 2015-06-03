Рада намерена запретить работникам Антикоррупционного бюро членство в партиях

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов из 298, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона подготовлен с целью приведения законодательных актов в соответствие с законом и обеспечения практической реализации его положений в части включения новосозданного государственного правоохранительного органа - Национального антикоррупционного бюро Украины - в круг субъектов соответствующих правоотношений в сфере публичного права.

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Для этого, в частности, предполагается определить особенности урегулирования трудовых отношений с участием работников НАБ, установить запрет для них быть членами политических партий и ограничить их участие в избирательном процессе, а также включить Национальное антикоррупционное бюро в число государственных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью, в круг субъектов обеспечения национальной безопасности.

Так, законопроектом в законе "Об основах национальной безопасности Украины" определяется, что субъектами обеспечения национальной безопасности является, среди прочего, Национальное антикоррупционное бюро Украины.