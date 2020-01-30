Депутат из партии Медведчука поддержала Россию в ПАСЕ

Левочкина также поддержала утверждение "новой санкционной процедуры", которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем.

Член украинской делегации, депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юлия Левочкина поддержала своим голосом председательство России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Отмечается, что за решение проголосовали 12 членов украинской делегации, 11 из них с решением ПАСЕ в отношении России не согласились, Юлия Левочкина поддержала российскую делегацию.

Издание пишет, что депутат заблаговременно уведомила коллег о том, что не поддерживает обжалование полномочий РФ и не будет принимать участие в действиях по этому поводу.

Левочкина также поддержала утверждение "новой санкционной процедуры", которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Как сообщал УНИАН, ночью на 30 января в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Государственной думы Российской Федерации, поскольку РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений.

За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи выступили против - 44 и воздержались - 7.

Текст нынешней резолюции подготовил известный своей пророссийской позицией депутат из Нидерландов Тини Кокс. Документ не предусматривает введения каки-либо санкций в отношении российской делегации.