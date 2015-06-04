Депутаты в Раде ждут Порошенко с посланием

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В 16.00 в парламенте запланировано рассмотрение отчета о выполнении Закона “О государственном бюджете Украины на 2014 год”. По этому вопросу будет докладывать министр финансов Наталья Яресько. Кроме того, она представит проект постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2016 год.

Среди прочего, сегодня ожидается принесение присяги членами Высшего совета юстиции и рассмотрение проекта постановления о Плане законодательного обеспечения реформ в Украине.

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Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к Закон “О порядке допуска и условиях пребывания подразделений Вооруженных сил других государств на территории Украины” и законопроекты о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В повторном первом чтении будет рассматриваться законопроект о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, и некоторые вопросы деятельности объектов, исключаемых из такого перечня.

Также сегодня Верховная Рада будет рассматривать вопрос досрочного прекращения полномочий народного депутата из фракции «Батькивщина» Дмитрия Шлемко.