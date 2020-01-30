Новый куратор "ЛДНР" имеет "удачный кейс по Молдове": политолог предупредил об опасном плане Кремля

По мнению эксперта, если удастся протолкнуть федерализацию в Молдове, следующей станет Украина.

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в начале 2000-х уже провалил план по федерализации Молдовы, однако в последнее время там на первые роли вышли пророссийские силы, готовы завершить план Кремля. После этого новый куратор боевиков Донбасса возьмется за Украину.

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Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

С недавних пор в портфолио Дмитрия Козака – удачный кейс по Молдове. Козак – главный архитектор союза пророссийских социалистов, лидером которых выступает президент Игорь Додон, и проевропейского блока ACUM. Такой "брак" по расчету, главным результатом которого стало бегство теневого куратора Молдовы олигарха Влада Плахотнюка, просуществовал всего пять месяцев. После распада коалиции вся власть, в том числе и в силовом блоке, оказалась в руках пророссийских социалистов, которые не скрывают своего желания реализовать план Козака по федерализации Молдовы.

По мнению эксперта, если удастся протолкнуть федерализацию в Молдове, следующей станет Украина. Ведь гибридная коалиция молдавских социалистов с проевропейским блоком ACUM стала результатом молчаливого посредничества ЕС и США.

"При этом, несомненно, сам Казак тоже извлек уроки из провала 2003 года и вряд ли будет действовать по старой схеме. Вероятнее всего, новые инициативы завернут федерализацию и фактическую зависимость в красивую обертку, которая понравится не только в Молдове, но и на Западе. Правда, суть – желание удержать Молдову в орбите России – не меняется. Опасность для Украины в том, что, если Козаку и его команде удастся создать привлекательную оболочку для своих планов в Молдове, то в дальнейшем это будут подавать как прецедент и пытаться навязать Украине", – сказал Герасимчук.