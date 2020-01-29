"Его имя связано с "ПМР": политолог оценил назначение Козака новым куратором "ЛДНР"

Политолог считает, что Дмитрий Козак – это олицетворение неизменности российских подходов к урегулированию конфликтов.

Отставка Владислава Суркова из Кремля и его замена на заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в вопросах относительно Украины не изменит агрессивную политику Кремля, поскольку новый куратор боевиков на Донбассе специализируюется на "особом подходе" к урегулированию конфликтов.

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Первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что не всегда замена персоналий ведет к изменению политики в межгосударственных отношениях, особенно, если речь идет о замене лица в государстве с устоявшейся системой и четкими интересами.

"Пока нет никаких оснований считать, что Россия как-то изменит свои подходы в отношении Украины. Более того, можно говорить о желании Москвы еще более жестко преследовать свои интересы в Украине. Россия не заинтересована в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Для нее эти конфликты – инструменты влияния. Козак – это олицетворение неизменности российских подходов к урегулированию конфликтов. Его имя тесно связано с неудачными попытками урегулировать приднестровский конфликт на одиозных российских условиях", – считает он.