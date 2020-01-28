Лжецами года стали депутаты партии Медведчука, Порошенко и Тимошенко – VoxUkraine

Больше всего манипуляции и ложь касались открытия рынка земли и цены на газ, электроэнергию и др.

Рейтинг политических врунов 2019 года возглавили депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Рабинович (3,45% правды), Нестор Шуфрич (11,11% правды) и Александр Качный (14,29% правды).

Об этом говорится в фактологическом проекте VoxUkraine.

Читайте такжеВ новом правительстве РФ определились с "куратором" оккупированного Крыма

Правдорубом оказался спикер парламента Дмитрий Разумков (64,71% правды) и сопредседатель партии «Евросолидарность» Артур Герасимов (61,10% правды), а также член «Батькивщины» Сергей Власенко (53,6%).

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко снова вошли в рейтинг популистов.

А вот Анна Скороход сказала меньше фактологических цитат за время проверки. И хотя она на 6-м месте среди правдивых политиков, среди манипуляторов депутат в тройке.

Аналитики отмечают, что больше всего политики манипулировали и лгали, когда говорили в негативном контексте. Это касается, в том числе, депутатов ОПЗЖ и Тимошенко.

Правду же политики говорили, когда речь шла о позитивных для них событиях. Так, Медведчук рассказывал о состоянии украинской угольной отрасли до войны с Россией, а Тимошенко упоминала о состоянии экономики времен ее премьерства.

По словам экспертов, больше всего манипуляции и ложь касались открытия рынка земли и цены на газ и электроэнергию, приватизации ГТС, принятия бюджета и др.