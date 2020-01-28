На заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС" обсудят вопрос "промышленного безвиза" (видео)
13:57, 28 января 2020Политика
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Председательствовать на заседании будет премьер Алексей Гончарук.
На заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС" будут поднимать вопрос "промышленного безвиза"
Во вторник, 28 января, на заседании Совета ассоциации «Украина-ЕС» в Брюсселе будут поднимать вопрос «промышленного безвиза».
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Отмечается, что Совет будет собираться впервые в полностью обновленном составе. Из Киева в столицу Евросоюза прилетела большая правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Именно он будет председательствовать на заседании.
Делегацию Евросоюза возглавит высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Ранее УНИАН сообщал о составе делегации Кабмина на заседании Совета ассоциации «Украина-ЕС».
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