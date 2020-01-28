На заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС" обсудят вопрос "промышленного безвиза" (видео)

Председательствовать на заседании будет премьер Алексей Гончарук.

Во вторник, 28 января, на заседании Совета ассоциации «Украина-ЕС» в Брюсселе будут поднимать вопрос «промышленного безвиза».

Читайте такжеЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму - СМИОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что Совет будет собираться впервые в полностью обновленном составе. Из Киева в столицу Евросоюза прилетела большая правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Именно он будет председательствовать на заседании.

Делегацию Евросоюза возглавит высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее УНИАН сообщал о составе делегации Кабмина на заседании Совета ассоциации «Украина-ЕС».