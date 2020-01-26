Стал известен состав делегации Кабмина на заседании Совета Ассоциации "Украина-ЕС"

Во время заседания делегации должны обсудить прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, состояние торговли, пути углубления сотрудничества в экономике, в сфере юстиции, свободы и безопасности.

В Брюсселе 28 января 2020 года состоится шестое заседание Совета ассоциации "Украина - Европейский Союз". Это будет первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

Украинскую делегацию возглавит премьер Алексей Гончарук, Евросоюза - высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. В заседании также примет участие еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи.

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Во время заседания делегации должны обсудить прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, состояние торговли, пути углубления сотрудничества в экономике, в сфере юстиции, свободы и безопасности. Отдельно будут дискутировать об аннексированном Крыму, противодействии российской агрессии и выполнении Минских договоренностей.

В состав делегации также войдут вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр образования и науки Анна Новосад, министр Оксана Маркарова, торговый представитель Тарас Качка, а также несколько заместителей министров.

Кроме того, у Алексея Гончарука, во время визита в Брюссель запланированы двусторонние встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, а также встреча с представителем бельгийского бизнеса.