Во Франции не хотят, чтобы "Восточное партнерство" способствовало будущему членству в ЕС - СМИ

Дипломаты заявляют, что Франция не хочет разочаровывать Москву и предлагает переориентировать 50% бюджета программы "Восточного партнерства" на защиту окружающей среды.

Франция отклоняет предложения, что инициатива Европейского Союза в отношении шести стран Восточной Европы, известная как "Восточное партнерство", может способствовать вероятности будущего членства Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" со ссылкой на два документа, датированные октябрем 2019 года и январем 2020 года, предложенные Парижем для обсуждения.

В то же время, Франция настаивает, чтобы половина будущего бюджета программы "Восточное партнерство" была переориентирована на инвестирование в охрану окружающей среды в Украине, Грузии, Молдове, Армении, Азербайджане и Беларуси.

Париж предложил два документа в рамках консультаций, инициированных Европейской комиссией перед публикацией в марте доклада о будущем "Восточного партнерства".

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В документе, датированном октябрем 2019 года, отмечается, что "наш дух ответственности должен коллективно защищать нас от стимулирования иллюзий или двусмысленностей среди наших партнеров по поводу цели партнерства".

Франция заявляет, что партнерство "основывается на экономическом и политическом сотрудничестве" и исключает "все перспективы или все механизмы интеграции ЕС или членства".

"Цель состоит в том, чтобы укрепить устойчивость наших партнеров, особенно в области верховенства права, борьбы с коррупцией и модернизации экономики", - говорится в документе.

Издание напоминает, что Париж в прошлом году был движущей силой в принятии Евросоюзом решения о прекращении открытия переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией.

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что расширению должно предшествовать реформирование Евросоюза в его нынешних границах. Он также призвал к диалогу с Россией, против которой введены санкции из-за ее действий в Украине.

Дипломат одной из восточных стран-членов ЕС сказал на правах анонимности, что Франция "ничего не хочет делать в соседних странах, что потенциально разочаровало бы Москву".

При этом в обоих французских документах настаивается на создании "зеленой повестки дня" для "Восточного партнерства", которая должна быть одобрена на саммите лидеров Евросоюза и стран "Восточного партнерства" в Брюсселе в июне.

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Предложение Франции появилось в момент, когда Европейская комиссия в декабре начала инвестиционный план "Зеленое соглашение", которое имеет цель к 2050 году сделать ЕС "климатически нейтральным".

В настоящее время четверть бюджета "Восточного партнерства" расходовалась на климат и отрасль энергетики.

Справка УНИАН. "Восточное партнерство" является политической инициативой, начало которой было положено на пражском саммите в мае 2009 года, и которая направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.