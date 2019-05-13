Страны-участницы "Восточного партнерства" приблизились к Евросоюзу ближе, чем другие соседи - Туск

Вместе с тем президент Европейского Совета подчеркнул, что странам ВП еще необходимо много сделать для дальнейшего сближения с ЕС.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что страны-участницы инициативы "Восточного партнерства" приблизились к Европейскому Союзу ближе, чем другие страны-соседи ЕС.

Об этом Туск сказал во время открытия праздничного ужина с участием лидеров государств и правительств стран-участниц "Восточного партнерства" по случаю 10-й годовщины ВП.

"Восточное партнерство имело свои успехи, свои вызовы, но также и моменты высокой драмы, как это было в ноябре 2013 года во время саммита в Вильнюсе, где президент Янукович отказался от Соглашения об ассоциации для Украины, о чем он позже горько пожалел", - отметил Туск.

В то же время, президент ЕС сказал, что сегодня по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства" можно говорить об успехах, и, в частности, Украина, Грузия и Молдова имеют Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которые включают углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли. Также, подчеркнул Туск, эти три страны получили безвизовый режим с ЕС.

"Был потрачен миллиард евро на обустройство границ, коммуникационные возможности, окружающую среду и энергетическую эффективность, поддержку бизнеса, правовые консультации и образование", - отметил он.

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Также Туск напомнил, что молодежь из всех стран-участниц ВП участвует в образовательной программе ЕС Erasmus.

"Гораздо больше еще нужно осуществить, но нет сомнения, что наши страны-партнеры приблизились значительно ближе к ЕС, чем наши другие соседи", - подчеркнул президент ЕС.

По его словам, усилилось взаимоприсутствие шести стран ВП в Евросоюзе, и одновременно ЕС во всех этих странах.

"Мы не только соседи. Мы члены одной европейской семьи", - констатировал президент Европейского Совета.

Справка УНИАН. "Восточное партнерство" - политическая инициатива, начало которой было положено на пражском саммите в мае 2009 года, направлена на сближение с ЕС шести восточных соседей - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ. Это означает укрепление демократии и достижение стабильного и сбалансированного роста в интересах граждан.