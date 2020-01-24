Въезд в Израиль украинцам: Зеленский обсудил с Нетаньяху вопрос многочисленных отказов нашим гражданам

Также Зеленский выразил надежду на скорейшее вступление в силу двусторонним соглашением о свободной торговле, которое Украина ратифицировала в августе 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Государство Израиль встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подчеркнул необходимость решения в ближайшее время вопроса о многочисленных отказах украинцам на въезд в Израиль.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, стороны подтвердили обоюдное намерение развивать двусторонний политический диалог.

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«Был также отмечен существующий потенциал для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем», - говорится в сообщении. Зеленский выразил надежду на скорейшее вступление в силу двусторонним соглашением о свободной торговле, которое Украина ратифицировала в августе 2019 года.

Особое внимание Зеленский уделил ситуации с многочисленными отказами гражданам Украины во въезде в Израиль.

«Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания имеющих к этому отношение органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2019 года министры внутренних дел Украины и Израиля Арсен Аваков и Арие Дери подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которое положит конец недоразумениям при пересечении границы.

По статистике Государственной пограничной службы Украины, 4,5 тыс. украинцам отказали в пересечении границы с Израилем в 2017 году, 3,5 тыс. украинцев не пропустили в 2018 году, за полгода 2019 - количество отказов составляло 2,5 тысячи.

В МВД напомнили, что еще в 2017 году Украина и Израиль создали совместную рабочую группу для разработки механизма разрешения кризисной ситуации с пересечением границы, улучшения условий прохождения миграционного контроля и внедрения надлежащих стандартов соблюдения прав человека.

Власти Израиля объясняли увеличение числа отказов во въезде тем, что всё больше граждан бывшего СССР, с которыми Израиль имеет соглашения о безвизовом режиме (Россия, Украина, Беларусь и Грузия), пытаются незаконно осесть в стране.