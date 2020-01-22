Президент Швейцарии планирует в марте посетить Украину

Во время визита планируется обсудить новую программу помощи Украине на следующие четыре года.

Федеральный президент Швейцарии Симонетта Соммаруга по приглашению президента Украины Владимира Зеленского планирует посетить Украину в марте.

Читайте такжеПомпео в Украине: американские СМИ сообщают о дате визита 31 января

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства по итогам встречи президентов.

В частности, планируется обсудить новую программу помощи Украине на следующие четыре года.

Во время сегодняшней встречи Зеленский поздравил швейцарскую коллегу с избранием на высокий пост и подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Также стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос о расширении мандата миссии ОБСЕ.

Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о реабилитации украинских военных, повышении энергоэффективности и увеличении инвестиций. Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.

«Мы готовим программу Investment nanny. Если инвестор принесет в Украину 100 миллионов долларов и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие 2 года в приватизацию в Украине 10 миллионов и более, мы освобождаем от НДС», - рассказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум.

Зеленский принимает участие в заседании Всемирного экономического форума сегодня, 22 января.

Кроме того, у него запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.