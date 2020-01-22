Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе.
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В рамках визита в Швейцарию президент принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе. Предусмотрено выступление Зеленского во время Давосского форума.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в рамках визита в Швейцарию встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.