Зеленский выступил на экономическом форуме в Давосе (видео)

Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе.

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В рамках визита в Швейцарию президент принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе. Предусмотрено выступление Зеленского во время Давосского форума.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, президент встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в рамках визита в Швейцарию встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.