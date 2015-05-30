Вице-президент Европарламента планирует открыть собственный депутатский офис в Киеве

Офис начнет работу уже в июне. Об этом сообщает Польское Радио. Евродепутат Права и справедливости также убежден, что Анджей Дуда будет поддерживать европейские и натовские устремления Украины.

Об этом он заявил во время VIII Форума Безопасности, который проходит в Киеве.

«Я уже давно думал об этом. Я считаю, что именно Польша, которая является помостом Украины к Европейскому Союзу, должна играть здесь более активную роль не только на уровне власти, но и также на уровне наших представителей в ЕС», - сказал евродепутат.

«Я думаю, что как вице-президент Европарламента, я могу воспользоваться своим положением ради сближения ЕС и Украины, заботясь, несомненно, о польском интересе», - подчеркнул он.

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«Думаю, что эти ожидания были большими. Однако, надо учитывать, что многие государства ЕС имеет другое мнение, чем Польша в этом деле, поэтому я хочу продемонстрировать некую солидарность с Украиной и хочу сделать это, как поляк. Я считаю, что Польша должна играть здесь особую роль, а не отворачиваться спиной, поскольку это решение лежит в нашем экономическом и политическом интересе», - отметил он.

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«Я довольно часто бываю в Украине и считаю, что это четкий сигнал о том, что ЕС открыт для Украины, а также, что Польша особенно заинтересована взаимоотношениями и Украиной, несмотря на разный подход к истории, что не надо скрывать», - заявил он.