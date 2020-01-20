Почти 60 нардепов приняли участие в менее чем половине голосований во время второй сессии Рады - КИУ

Чаще всего за принятые законы голосовали депутаты из фракций «Слуга народа», «Голос» и из группы «Доверие».

Почти 60 народных депутатов Украины приняли участие в менее чем половине голосований во время второй сессии Верховной Рады IX созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге представители Комитета избирателей Украины обнародовали исследование об итогах работы второй сессии ВР IX созыва.

В КИУ отмечают, что за период с сентября 2019 года по январь 2020 года состоялось 58 пленарных заседаний и 1814 голосований.

При этом отмечают, что в парламенте есть 58 народных депутатов, которые приняли участие в менее чем половине голосований за сессию. В частности, четыре народных депутата пропустили 90% голосований: Антон Яценко (депутатская группа «За будущее») принял участие в 4% голосований, Вадим Столар (ОПЗЖ) - 7%, Юрий Солод (ОПЗЖ) - 7%; Андрей Деркач (внефракционный) - 8%.

Аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил на брифинге, что хотя в парламенте с ноября введены штрафы для депутатов, которые не голосуют в определенной части принятия решений на пленарных заседаниях, но это не решает проблему. «У нас здесь нет какого-то оптимистического прогноза, потому что, как правило, подобные вещи на ситуацию никак, к сожалению, не влияют. Потому что депутаты, которые не голосуют, грубо говоря, для них 20 тысяч в месяц - это не та цена вопроса, за которую они начнут голосовать... Это часто достаточно состоятельные люди, для которых финансовые стимулы не являются мотиватором, который заставит их голосовать, поэтому вряд ли такие шаги ВРУ завершатся действительно каким-то значительным прогрессом», - считает он.

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В то же время, как свидетельствуют данные исследования, 28 народных депутатов приняли участие в 95% и больше голосований.

В КИУ отмечают, что самые высокие показатели голосований у народного депутата из фракции «Слуга народа» Олега Воронько - он участвовал в 99,39% голосований.

По данным КИУ, чаще всего за принятые законы в ВР голосовали народные депутаты из фракции «Слуга народа», «как правило, кнопку «за» нажали 227 нардепов фракции, или 91% от ее состава».

При этом в исследовании подчеркивается, что «однако треть законов все же не были бы приняты, если бы учитывались только голоса депутатов «Слуги народа», то есть за них отдали голоса менее 226 народных депутатов из фракции. На втором месте по поддержке принятых законов - фракция «Голос» (67% голосовали за принятые законы), а на третьем - снова группа «Доверие» (63%).

Низкие показатели поддержки принятых законов у «Европейской солидарности» - 49%, группы «За будущее» - 48%, ВО «Батькивщина» - 39%. При этом почти не поддерживали принятые законы депутаты из фракции «ОПЗЖ» - 21% депутатов. В то же время фракция «ОПЗЖ» почти в полном составе проголосовала за закон, продлевающий действие особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.