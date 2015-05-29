Регламентный комитет ВР поддержал представление прокуратуры на привлечение депутата Мельничука к уголовной ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заключение сегодня на заседании профильного парламентского комитета объявил первый заместитель Председателя комитета Павел Пинзеник.

В заключении отмечается, что указанные представления необходимо направить для принятия окончательного решения Председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману. В то же время комитет считает, что орган досудебного следствия собрал недостаточно доказательств для привлечения Мельничука к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 (бандитизм) УКУ.

Читайте такжеКомитет Рады решил вернуть ГПУ представление о лишении Клюева депутатской неприкосновенностиТакже комитет считает, что в представлении Генпрокурора недостаточно обоснований и доказательств относительно задержания и ареста Мельничука. В своих выступлениях члены комитета отмечали, что Генпрокуратура в своем представлении допустила большое количество предположений и противоречий, которые нужно тщательно изучить и устранить в ходе дальнейшего досудебного расследования уголовного производства. В свою очередь отвечая на вопросы членов комитета Мельничук отметил, что Генпрокуратура его ни разу не вызвала на допрос в уголовном производстве, фигурантом которого он является несмотря на то, что он неоднократно посещал Генпрокуратуру в депутатских делах и имел личные встречи с военным прокурором Анатолием Матиосом. При этом Мельничук заверил, что он готов работать со следствием и являться на допросы.

Ранее УНИАН сообщал, что Генпрокуратура подозревает депутата Сергея Мельничука в организации банды из подчиненных ему добровольцев.Следствие назвало имена семерых человек, которых обвиняют в участии в "банде Мельничука" и заявляет, что были и другие "не установленные следствием лица".