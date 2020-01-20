Зеленский почтил память погибших защитников Донецкого аэропорта (фоторепортаж, видео)

Президент вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти военнослужащих, которые в этот день 2015 года погибли при обороне Донецкого аэропорта.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола, что на территории Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

Также Зеленский пообщался с семьями военных.

Справка УНИАН. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики «ДНР».

Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали «киборгами» за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.