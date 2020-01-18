О "госизмене" в Минске: ГБР вызывает Порошенко на два допроса и угрожает приводом (видео)

10 декабря Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины, действующим народным депутатом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Государственное бюро расследований вызывает на два допроса пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко 21 и 24 января.

Соответствующие повестки обнародованы на сайте бюро.

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Отмечается, что бывшего президента вызывают в роли свидетеля. В частности в деле о подписании документа 2015 года во время встречи в Минске.

В ГБР предупредили, что "в случае неявки без уважительных причин к свидетелю может быть применен привод".

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины, действующим народным депутатом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Вскоре президент Владимир Зеленский отреагировал на заведенное дело.

«Очень сложно комментировать...Я не имею влияния на ГБР и на любой другой правоохранительный орган, но мы встречаемся раз в неделю с правоохранительными органами и выясняем, что у нас происходит в стране и какова криминогенная ситуация. Я думаю, что за Петром Порошенко очень много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по поводу этого дела, но, скажу вам откровенно, что я бы никогда не подписал такой договор и такие условия», – заявил он.