Украина с Грузией подали жалобу на РФ из-за препятствования навигации в море

Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

Украина и Грузия подали жалобу в Международную морскую организацию (ММО) относительно противоправных действий России в Черном, Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

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«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, что препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», – говорится в сообщении.

Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

Кроме того, украинская делегация выразила протест за неправомерное расширение радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива, передает DW.

Украинская сторона настаивает на том, что объявление навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск, отметил глава украинской делегации Виталий Мошковский.