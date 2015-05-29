Япония и Евросоюз едины в поддержке Украины – Туск

14:42, 29 мая 2015
Политика
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Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что Европейский Союз и Япония едины в поддержке Украины.

REUTERS

Соответствующее заявление он сделал в Токио на пресс-конференции после саммита ЕС - Япония, сообщили УНИАН в Еврокомиссии.

По словам Туска, ситуация в Украине была предметом обсуждения среди других вопросов повестки дня саммита.

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"Япония и Европейский Союз едины в своей поддержке украинского народа, в нашей приверженности обеспечению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Туск.

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