Япония и Евросоюз едины в поддержке Украины – Туск

Соответствующее заявление он сделал в Токио на пресс-конференции после саммита ЕС - Япония, сообщили УНИАН в Еврокомиссии.

По словам Туска, ситуация в Украине была предметом обсуждения среди других вопросов повестки дня саммита.

Читайте такжеЯпония выделяет Украине $1,8 миллиарда - депутат

"Япония и Европейский Союз едины в своей поддержке украинского народа, в нашей приверженности обеспечению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Туск.