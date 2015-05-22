Туск заявил о необходимости поддержки стран Восточного партнерства в условиях агрессии РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам четвертого саммита Восточного партнерства в Риге. Дональд Туск подчеркнул, что "основным сообщением Рижского саммита является выражение постоянной и решительной поддержки всем странам Восточного партнерства".

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"Это является важным сообщением в свете прошлогоднего потрясения, агрессии, запугивания и даже войны в этой части Европы", - сказал Дональд Туск.

По его словам, Восточное партнерство служит главными рамками для стран восточной Европы по развитию более тесного взаимодействия и экономического сотрудничества с Евросоюзом, основанного на общих интересах и обязательствах сторон.

Как сказал президент Евросовета, важно помочь странам Восточного партнерства стать крепче в условиях усиления внешних вызовов, поддержать стабильность и безопасность в регионе. Также, по его словам, страны Восточного партнерства должны сделать собственный суверенный выбор относительно своей внешней политики.