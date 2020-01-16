Зеленский поручил Кабмину усилить контроль над пожарной безопасностью в Украине

Правительство должно ежеквартально информировать президента Владимира Зеленского о результатах принятых мер.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину продолжать работу по усилению контроля над пожарной безопасностью и улучшению материально-технического состояния спасателей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо Зеленский сегодня направил премьер-министру Алексею Гончаруку.

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Отмечается, что правительство должно ежеквартально информировать Зеленского о результатах этой работы.

Письмо было отправлено в ответ на сообщение правительства, согласно которому, по состоянию на 8 января проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 тыс. 374 объектах из более 37 тыс. объектов, подлежащих проверкам (то есть проинспектировано 28%).

По результатам проверок выявлено, что на 9 тыс. 208 объектах отсутствуют, неисправны или не обслуживаются автоматические системы противопожарной защиты, на 2 тыс. 066 объектах системы электроснабжения требуют замены или ремонта, а 3 тыс. 365 нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

Согласно сообщению Кабмина, за нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечены 9 тыс. 934 руководители учреждений и ответственные должностные лица.

По данным правительства, в госбюджете на 2020 год расходы общего фонда для ГСЧС на обеспечение деятельности сил гражданской защиты утверждены в сумме 12,3 млрд грн (что на 18,8% больше по сравнению с 2019 годом), в частности, на приобретение специальной аварийно-спасательной (пожарной) техники – 600,4 млн грн, на другие расходы (топливо, спецодежда, обслуживание техники, услуги связи и т. п.) – 233,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине, согласно которому правительство должно было обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства по пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы) и тому подобное.

Кроме того, пожарные, согласно документу, должны быть обеспечены современной спецтехникой и оборудованием для экстренной эвакуации людей, тушения пожаров, спецодеждой.