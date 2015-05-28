Климкин анонсировал назначение нового посла в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что новый посол Украины в США будет назначен в ближайшие дни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Сизифов труд глобального лидерства: фокус на США" в рамках 8-го Киевского форума.
"В ближайшие дни должен быть объявлен президентский указ о назначении нашего посла в Соединенных Штатах", - сообщил Климкин.
Читайте такжеМИД объяснил затягивание с назначением послов в ряде странПо словам министра, новым послом будет достаточно известный человек. В то же время он не уточнил имя нового руководителя украинской дипломатической службы в США.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Моцика с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также посла Украины в Антигуа и Барбуда и в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.
Моцик стал послом Украины в США 11 июня 2010 года.