Климкин анонсировал назначение нового посла в США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Сизифов труд глобального лидерства: фокус на США" в рамках 8-го Киевского форума.

"В ближайшие дни должен быть объявлен президентский указ о назначении нашего посла в Соединенных Штатах", - сообщил Климкин.

Читайте такжеМИД объяснил затягивание с назначением послов в ряде странПо словам министра, новым послом будет достаточно известный человек. В то же время он не уточнил имя нового руководителя украинской дипломатической службы в США.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Моцика с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также посла Украины в Антигуа и Барбуда и в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Моцик стал послом Украины в США 11 июня 2010 года.