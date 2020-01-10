Украина будет требовать компенсаций, если докажут, что самолет МАУ в Иране был сбит – Пристайко

Страховые компании и наше государство окажут всю помощь, включая финансовую, убежден Пристайко.

Украинская сторона будет требовать привлечения к ответственности и финансовых компенсаций, если докажут, что самолет украинских авиалиний МАУ в Иране сбили.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить», – цитирует hromadske слова Пристайко.

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Пристайко добавил, что «в любом случае, страховые компании и наше государство окажут всю помощь, включая с финансовой».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.