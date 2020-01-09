Австралия готова оказать помощь в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране

Об этом Скотт Моррисон сказал в телефонном разговоре с канадским коллегой Джастином Трюдо.

Австралия готова оказать помощь в связи с катастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

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Об этом шла речь во время телефонного разговора премьер-министров Канады и Австралии Джастина Трюдо и Скотта Моррисона, говорится в сообщении на сайте канадского премьера.

Моррисон выразил соболезнования в связи с гибелью 176 человек и подтвердил готовность Австралии оказать помощь в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.