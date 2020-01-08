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Иран отказывается отдавать Украине черные ящики разбившегося Боинга

13:59, 08 января 2020
Политика
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REUTERS

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Об этом заявил глава организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает 112.ua со ссылкой на Mehr. 

В Тегеране пока не решили, в какую именно страну отправят черные ящики для расшифровки и анализа данных.

Как сообщал УНИАН, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В связи с катастрофой самолета при СНБО Украины создан оперативный штаб. В украинском МИД открыли специальную горячую линию. С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

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Теги: #авиакатастрофа#Иран#МАУ