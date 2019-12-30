Безвизы, освобождение украинцев и борьба с Россией: Пристайко подвел итоги 2019 года

По его словам, ключевой целью МИД является установление мира в Украине.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о достижениях своего министерства за 2019 год.

Об этом он написал в своем Twitter.

Мы работаем, чтобы украинцы были дома, а не в российских или оккупационных тюрьмах. Мы восстановили Нормандский формат на уровне лидеров. Первый и главный пока что результат достигнут - 76 украинцев вчера вернулись из плена", - отметил Пристайко.

Он также рассказал, что за год Украина расширила или подписала безвизы с 8 странами: Эквадором, Колумбией, Маршалловыми островами, Монголией, Аргентиной, Шри-Ланкой и Доминикой. Также Пристайко похвастался и изменением пропускного режима с Россией – исключительно по биометрическим паспортам.

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"Мы работаем, чтобы доказать: Украина является надежным транзитером газа, а проекты вроде #NordStream2 - политическими попытками нас обойти. Анбандлинг "Нафтогаза" и получение компенсации от "Газпрома" - важные победы на этом направлении. Победы, прежде всего, ради нашей экономики. Мы работаем, чтобы украинский бизнес чувствовал себя уверенно за границей, а наши партнеры знали, что Украина - это место, куда безопасно и выгодно инвестировать именно сейчас. Экономизация внешней политики - наше принципиальное приоритетное направление", - сообщил министр.

Пристайко подчеркнул, что в этом году Украина устроила 400 культурных мероприятий за рубежом, а самым главным было проведение Года украинской культуры в Австрии.

"И ключевое. Мы движемся вперед ради мира, мира на наших условиях и мира в единой возможной неделимой Украине, границы которой определены международно признанными границами. Мира ради наших граждан. Мира ради жизни. Правда на нашей стороне", - подчеркнул он.

И ключевое. Мы движемся вперед ради мира, мира на наших условиях и мира в единой возможной неделимой Украине, границы которой определены международно признанными границами. Мира ради наших граждан. Мира ради жизни. Правда на нашей стороне. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 30, 2019

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убеждает, что требование загранпаспорта для пересечения границы с РФ позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Он отметил, что цифровая база данных биометрических паспортов позволит украинским консулам быстро помочь гражданам в случае необходимости.