Самолет с украинскими пленными сядет в "Борисполе" - СМИ

Обмен должен состояться в "серой зоне" на Донбассе.

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО должен состояться в "серой зоне" на Донбассе.

"Обмен состоится в "серой зоне", люди будут передвигаться на автобусах и затем (по окончанию обмена) будут доставлены в Краматорск, оттуда самолетом должны будут отправиться в аэропорт Борисполь", - говорится в сообщении "112 Украина".

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Также сообщается, что от здания СИЗО в Бахмуте (Донецкая область) отправился автобус с людьми, которые предположительно будут участвовать в обмене с "ЛДНР". По информации журналистов три автобуса уже отправились к месту обмена. В каждом автобусе приблизительно находятся 25 человек.

Напомним, Украина согласовала с ОРДЛО точную дату обмена по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен планируется провести 29 декабря.

Как сообщалось, обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" должен состояться 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское". Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Утром 29 декабря КПВВ "Майорское" закрыт, журналистов туда не пускают.