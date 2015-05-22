Порошенко просит Хорватию направить в Украину специалистов по преодолению последствий агрессии

С такой просьбой Петр Порошенко обратился к хорватскому премьер-министру Зорану Милановичу сегодня в Риге.

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"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. Президент отметил, что Хорватия имеет уникальный опыт в преодолении последствий агрессии, в частности в вопросе вынужденных переселенцев, и обратился с просьбой направить хорватских специалистов для помощи Украине в этой сфере", - говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили опыт европейской интеграции. Премьер-министр Хорватии выступил за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Он отметил, что хорваты получили возможность пользоваться правом на свободу перемещения в Европе с середины 90-х годов.