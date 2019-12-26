Россия включила в список на обмен обвиняемых в теракте в Харькове - прокурор

Так, сторона обвинения просит суд освободить всех троих из-под стражи под личное обязательство.

Прокурор Владимир Лымарь просит суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, вследствие которого погибли четверо людей, потому что Россия включила их в список на обмен.

Об этом сообщил прокурор во время заседания суда в Харькове, сообщает hromadske.

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"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех троих из-под стражи под личное обязательство.

Отмечается, что перед этим прокурор заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

Вместе с тем, сторона потерпевших выступает против обмена.

"Мы категорически возражаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - подчеркнул адвокат потерпевших Олег Головков.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2015 года в Харькове во время траурного шествия, посвященного памяти Героев Небесной сотни и погибшим на Донетчине, возле Дворца спорта на проспекте Петра Григоренко (тогда – проспект Маршала Жукова) произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека и девять получили ранения.

Через несколько дней СБУ заявила о задержании по подозрению в совершении теракта трех мужчин. Согласно официальному сообщению Фрунзенского райсуда, подозреваемыми являются Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков. По данным силовиков, мужчин завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, а за совершение теракта должны были получить 10 тыс. долларов.